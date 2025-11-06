flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1660 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Morton & Eden Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1660
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1900 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1660 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (16)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1660 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 922 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 3250. La subasta tuvo lugar el 6 de noviembre de 2025.

Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
4014 $
Precio en la divisa de la subasta 3250 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1071 $
Precio en la divisa de la subasta 800 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
2025 $
Precio en la divisa de la subasta 1600 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Morton & Eden - 12 de junio de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónXF45 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta DNW - 21 de febrero de 2018
VendedorDNW
Fecha21 de febrero de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2014
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2014
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta Spink - 22 de septiembre de 2014
VendedorSpink
Fecha22 de septiembre de 2014
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1660 en subasta CNG - 12 de enero de 2011
VendedorCNG
Fecha12 de enero de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1660?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1660 es de 1900 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1660?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1660 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1660?

Para vender 1 chelín del 1660, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

