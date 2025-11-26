Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
1 chelín 1659 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,925)
- Peso6 g
- Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
- Diámetro30 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominal1 chelín
- Año1659
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1659?
Para vender 1 chelín del 1659, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
