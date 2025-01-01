flag
Gran Bretaña Período: 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1659

Monedas de plata

Anverso
Reverso
Media corona 1659
Precio promedio5700 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
1 chelín 1659
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
6 peniques 1659
Precio promedio4700 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio220 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069
Categoría
Año
