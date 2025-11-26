flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1654 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1654
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:560 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (79)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1654 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 31896 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2160. La subasta tuvo lugar el 5 de mayo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
447 $
Precio en la divisa de la subasta 340 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Leu - 18 de octubre de 2025
VendedorLeu
Fecha18 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
428 $
Precio en la divisa de la subasta 340 CHF
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de mayo de 2025
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de mayo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta London Coins - 2 de marzo de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha2 de marzo de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 11 de diciembre de 2024
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha11 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónVG10 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Heritage - 8 de septiembre de 2024
VendedorHeritage
Fecha8 de septiembre de 2024
ConservaciónVG10 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta NOONANS - 16 de abril de 2024
VendedorNOONANS
Fecha16 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Mowbray Collectables - 19 de marzo de 2024
VendedorMowbray Collectables
Fecha19 de marzo de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta NOONANS - 7 de febrero de 2024
VendedorNOONANS
Fecha7 de febrero de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta NOONANS - 15 de noviembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha15 de noviembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Stack's - 2 de noviembre de 2023
VendedorStack's
Fecha2 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Davissons Ltd. - 17 de mayo de 2023
VendedorDavissons Ltd.
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 chelín 1654 en subasta Spink - 31 de marzo de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1654?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1654 es de 560 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1654?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1654 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1654?

Para vender 1 chelín del 1654, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de MancomunidadMonedas de Gran Bretaña en 1654Todas monedas británicasbritánicas de plata monedas británicas monedas con valor nominal 1 chelínSubastas numismáticas