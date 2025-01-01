flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1654

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1654
Precio promedio12000 $
Ventas
015
Anverso
Reverso
Doble corona 1654
Precio promedio18000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
1 Corona 1654
Precio promedio4200 $
Ventas
01

Monedas de plata

Anverso
Reverso
1 Corona 1654
Precio promedio4100 $
Ventas
017
Anverso
Reverso
Media corona 1654
Precio promedio690 $
Ventas
044
Anverso
Reverso
1 chelín 1654
Precio promedio560 $
Ventas
079
Anverso
Reverso
6 peniques 1654
Precio promedio460 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio210 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069
