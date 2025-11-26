flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1654 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1654
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:460 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (19)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1654 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 97129 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 1080. La subasta tuvo lugar el 30 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
376 $
Precio en la divisa de la subasta 320 EUR
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Tennants Auctioneers - 8 de agosto de 2025
VendedorTennants Auctioneers
Fecha8 de agosto de 2025
ConservaciónF
Precio
256 $
Precio en la divisa de la subasta 190 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta NOONANS - 8 de abril de 2025
VendedorNOONANS
Fecha8 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Spink - 5 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2022
ConservaciónFR
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Morton & Eden - 26 de noviembre de 2021
VendedorMorton & Eden
Fecha26 de noviembre de 2021
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta DNW - 13 de febrero de 2020
VendedorDNW
Fecha13 de febrero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta London Coins - 2 de septiembre de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha2 de septiembre de 2018
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Spink - 5 de julio de 2017
VendedorSpink
Fecha5 de julio de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta London Coins - 4 de junio de 2017
VendedorLondon Coins
Fecha4 de junio de 2017
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta London Coins - 4 de septiembre de 2016
VendedorLondon Coins
Fecha4 de septiembre de 2016
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 2 de noviembre de 2013
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha2 de noviembre de 2013
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 6 peniques 1654 en subasta Heritage - 28 de septiembre de 2007
VendedorHeritage
Fecha28 de septiembre de 2007
ConservaciónXF45 ICG
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1654?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1654 es de 460 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1654?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1654 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1654?

Para vender 6 peniques del 1654, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
