1 Corona 1654 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1654 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1654 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1654
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4100 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1654 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (17)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1654 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1291 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 12500. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta St James’s - 15 de julio de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
2551 $
Precio en la divisa de la subasta 1900 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónXF
Precio
13758 $
Precio en la divisa de la subasta 12500 CHF
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta CNG - 20 de septiembre de 2023
VendedorCNG
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta London Coins - 4 de diciembre de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha4 de diciembre de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 30 de julio de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha30 de julio de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Davissons Ltd. - 1 de abril de 2020
VendedorDavissons Ltd.
Fecha1 de abril de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Spink - 28 de enero de 2019
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2019
ConservaciónFR
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2017
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Morton & Eden - 2 de julio de 2015
VendedorMorton & Eden
Fecha2 de julio de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Spink - 25 de marzo de 2015
VendedorSpink
Fecha25 de marzo de 2015
ConservaciónXF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Heritage - 16 de enero de 2013
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Heritage - 16 de enero de 2013
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2013
ConservaciónVF35 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2011
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Heritage - 12 de septiembre de 2011
VendedorHeritage
Fecha12 de septiembre de 2011
ConservaciónXF40 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Goldberg - 26 de septiembre de 2007
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Goldberg - 26 de septiembre de 2007
VendedorGoldberg
Fecha26 de septiembre de 2007
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Heritage - 15 de septiembre de 2006
VendedorHeritage
Fecha15 de septiembre de 2006
ConservaciónVF25 ICG
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2005
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
VendedorGoldberg
Fecha1 de junio de 2005
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
Gran Bretaña 1 Corona 1654 en subasta UBS - 14 de septiembre de 1999
VendedorUBS
Fecha14 de septiembre de 1999
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1654?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1654 es de 4100 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1654?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1654 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1654?

Para vender 1 Corona del 1654, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

