Media corona 1654 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Münzen Gut-Lynt GmbH

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1654
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:690 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1654 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (44)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1654 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 80 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 1500. La subasta tuvo lugar el 9 de septiembre de 2020.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta NOONANS - 3 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha3 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
114 $
Precio en la divisa de la subasta 85 GBP
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Mowbray Collectables - 14 de marzo de 2025
VendedorMowbray Collectables
Fecha14 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
1250 NZD
Precio en la divisa de la subasta 1250 NZD
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta St James’s - 2 de octubre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónVF30 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Spink - 25 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2023
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta NOONANS - 20 de septiembre de 2023
VendedorNOONANS
Fecha20 de septiembre de 2023
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12 de septiembre de 2023
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha12 de septiembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta St James’s - 24 de mayo de 2023
VendedorSt James’s
Fecha24 de mayo de 2023
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Münzen Gut-Lynt - 19 de septiembre de 2021
VendedorMünzen Gut-Lynt
Fecha19 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta DNW - 5 de mayo de 2021
VendedorDNW
Fecha5 de mayo de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta DNW - 2 de diciembre de 2020
VendedorDNW
Fecha2 de diciembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 27 de noviembre de 2020
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha27 de noviembre de 2020
ConservaciónVG
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta DNW - 9 de septiembre de 2020
VendedorDNW
Fecha9 de septiembre de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta DNW - 19 de septiembre de 2019
VendedorDNW
Fecha19 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1654 en subasta London Coins - 2 de junio de 2019
VendedorLondon Coins
Fecha2 de junio de 2019
ConservaciónVG
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1654?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1654 es de 690 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1654?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1654 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1654?

Para vender Media corona del 1654, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

