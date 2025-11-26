flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1654 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1654 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1654 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1654
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:12000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1654 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (15)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1654 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30217 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 26400. La subasta tuvo lugar el 10 de enero de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
3600 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 USD
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
5760 $
Precio en la divisa de la subasta 5760 USD
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 28 de agosto de 2022
VendedorHeritage
Fecha28 de agosto de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Coin Cabinet - 24 de abril de 2022
VendedorCoin Cabinet
Fecha24 de abril de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Spink - 15 de septiembre de 2020
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Spink - 15 de septiembre de 2020
VendedorSpink
Fecha15 de septiembre de 2020
ConservaciónAU50
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Heritage - 11 de septiembre de 2018
VendedorHeritage
Fecha11 de septiembre de 2018
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 24 de septiembre de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha24 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta Baldwin's of St. James's - 18 de noviembre de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha18 de noviembre de 2011
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1654 en subasta UBS - 22 de enero de 2008
VendedorUBS
Fecha22 de enero de 2008
ConservaciónXF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1654?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1654 es de 12000 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1654?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1654 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1654?

Para vender Unite del 1654, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

