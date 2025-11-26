flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1658 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1658
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (33)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1658 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1296 vendido en la subasta Numismatica Ars Classica, Zurich por CHF 12000. La subasta tuvo lugar el 8 de mayo de 2024.

Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
1052 $
Precio en la divisa de la subasta 800 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
3000 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 USD
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 8 de mayo de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha8 de mayo de 2024
ConservaciónUNC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Bruun Rasmussen - 9 de julio de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha9 de julio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Bruun Rasmussen - 11 de junio de 2023
VendedorBruun Rasmussen
Fecha11 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
VendedorBruun Rasmussen
Fecha25 de abril de 2023
ConservaciónF
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Heritage - 3 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha3 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Heritage - 3 de febrero de 2022
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Heritage - 3 de febrero de 2022
VendedorHeritage
Fecha3 de febrero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 24 de marzo de 2020
VendedorSpink
Fecha24 de marzo de 2020
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta DNW - 29 de enero de 2020
VendedorDNW
Fecha29 de enero de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Morton & Eden - 28 de noviembre de 2019
VendedorMorton & Eden
Fecha28 de noviembre de 2019
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta London Coins - 3 de diciembre de 2018
VendedorLondon Coins
Fecha3 de diciembre de 2018
ConservaciónVG
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Bruun Rasmussen - 6 de noviembre de 2018
VendedorBruun Rasmussen
Fecha6 de noviembre de 2018
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta DNW - 14 de junio de 2018
VendedorDNW
Fecha14 de junio de 2018
ConservaciónVF
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1658 es de 2000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1658?

Para vender 1 chelín del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

