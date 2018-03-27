flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1657 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 chelín 1657 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 chelín 1657 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro30 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1657
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1657 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (4)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1657 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 422 vendido en la subasta Spink por GBP 3800. La subasta tuvo lugar el 27 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín 1657 en subasta DNW - 6 de junio de 2019
VendedorDNW
Fecha6 de junio de 2019
ConservaciónF
Precio
1270 $
Precio en la divisa de la subasta 1000 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1657 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
5387 $
Precio en la divisa de la subasta 3800 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1657 en subasta DNW - 16 de junio de 2017
VendedorDNW
Fecha16 de junio de 2017
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1657 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de junio de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de junio de 2016
ConservaciónFR
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 chelín del 1657?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1657 es de 2200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1657?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1657 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1657?

Para vender 1 chelín del 1657, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

