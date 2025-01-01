flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Monedas de de Gran Bretaña 1657

Monedas de oro

Anverso
Reverso
Unite 1657
Precio promedio9200 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Doble corona 1657
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
1 Corona 1657
Precio promedio
Ventas
00

Monedas de plata

Anverso
Reverso
Media corona 1657
Precio promedio3700 $
Ventas
02
Anverso
Reverso
1 chelín 1657
Precio promedio2200 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
6 peniques 1657
Precio promedio2000 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
2 peniques (1/2 Groat) Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio220 $
Ventas
0162
Anverso
Reverso
Penique Sin fecha (1649-1660)
Precio promedio370 $
Ventas
2107
Anverso
Reverso
Medio Penique 1649-1660
Precio promedio230 $
Ventas
069

Monedas de cobre

Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1657-1658) PruebaEscudo
Precio promedio12000 $
Ventas
015
Anverso
Reverso
Farthing Sin fecha (1657-1658) PruebaTres Pilares
Precio promedio26000 $
Ventas
01
