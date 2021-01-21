flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658). Tres Pilares (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: Tres Pilares

Anverso Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658) Tres Pilares - valor de la moneda - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658) Tres Pilares - valor de la moneda - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso3,39 - 4 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1657-1658)
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:26000 USD
Gráfico de ventas en subastas Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658) Tres Pilares - valor de la moneda - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (1)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1657-1658)Prueba . Tres Pilares. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1154 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 19000. La subasta tuvo lugar el 21 de enero de 2021.

Estado de conservación
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Oliver Cromwell de Farthing del Sin fecha (1657-1658)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1657-1658) es de 26000 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1657-1658)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1657-1658) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1657-1658)?

Para vender Farthing del Sin fecha (1657-1658), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

