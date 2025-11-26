Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Doble corona 1657 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso4,55 g
- Oro puro (0,1341 oz) 4,1723 g
- Diámetro27 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominalDoble corona
- Año1657
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de Doble corona del 1657?
Para vender Doble corona del 1657, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
Secciones populares