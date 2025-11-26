flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Media corona 1657 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1657 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1657 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Spink

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1657
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3700 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1657 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1657 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 270 vendido en la subasta Spink por GBP 2800. La subasta tuvo lugar el 1 de diciembre de 2005.

Estado de conservación
Gran Bretaña Media corona 1657 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
3686 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 GBP
Gran Bretaña Media corona 1657 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1657?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1657 es de 3700 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1657?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1657 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1657?

Para vender Media corona del 1657, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

