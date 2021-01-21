flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658). Escudo (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: Escudo

Anverso Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658) Escudo - valor de la moneda - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658) Escudo - valor de la moneda - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: Stanley Gibbons Baldwin's

Detalles técnicos

  • MetalCobre
  • Peso3,39 - 4 g
  • Diámetro22 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominalFarthing
  • AñoSin fecha (1657-1658)
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoPrueba
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:12000 USD
Gráfico de ventas en subastas Prueba Farthing Sin fecha (1657-1658) Escudo - valor de la moneda - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (15)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Farthing de Sin fecha (1657-1658)Prueba . Escudo. Esta moneda de cobre pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1156 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 32000. La subasta tuvo lugar el 21 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 18 de octubre de 2023
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónXF
Precio
10960 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 GBP
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta NOONANS - 19 de julio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónVF
Precio
14338 $
Precio en la divisa de la subasta 11000 GBP
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta London Coins - 5 de marzo de 2023
VendedorLondon Coins
Fecha5 de marzo de 2023
ConservaciónVG
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónVF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónXF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta New York Sale - 6 de enero de 2016
VendedorNew York Sale
Fecha6 de enero de 2016
ConservaciónXF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Heritage - 16 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha16 de enero de 2014
ConservaciónDETAILS NGC
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 27 de septiembre de 2012
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha27 de septiembre de 2012
ConservaciónF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de mayo de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de mayo de 2011
ConservaciónVF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2006
ConservaciónXF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2006
ConservaciónVF
Gran Bretaña Farthing Sin fecha (1657-1658) (Prueba) en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 25 de septiembre de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha25 de septiembre de 2006
ConservaciónXF
¿Cuánto vale la moneda de cobrede de Oliver Cromwell de Farthing del Sin fecha (1657-1658)?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de Farthing del Sin fecha (1657-1658) es de 12000 USD. La moneda no está hecha de un metal precioso, por lo que si su estado de conservación es deficiente, su valor y liquidez pueden ser muy bajos.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Farthing del Sin fecha (1657-1658)?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Farthing del Sin fecha (1657-1658) se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Farthing del Sin fecha (1657-1658)?

Para vender Farthing del Sin fecha (1657-1658), recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

