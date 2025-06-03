flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Pruebas 1/2 broad 1656 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Anverso Pruebas 1/2 broad 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso Pruebas 1/2 broad 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,55 - 5,95 g
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominal1/2 broad
  • Año1656
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoPrueba
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:26000 USD
Precio promedio (PROOF):45000 USD
Gráfico de ventas en subastas Pruebas 1/2 broad 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 broad de 1656Pruebas . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2170 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 60000. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta MDC Monaco - 5 de junio de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha5 de junio de 2025
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
68530 $
Precio en la divisa de la subasta 60000 EUR
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta SINCONA - 15 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha15 de mayo de 2023
ConservaciónPF63 NGC
Precio
51200 $
Precio en la divisa de la subasta 46000 CHF
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónPF64 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 21 de noviembre de 2019
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha21 de noviembre de 2019
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2017
ConservaciónPF63 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2017
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2017
ConservaciónPF63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
Gran Bretaña 1/2 broad 1656 (Pruebas) en subasta Stack's - 14 de enero de 2017
VendedorStack's
Fecha14 de enero de 2017
ConservaciónPF65 CAMEO NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Oliver Cromwell de 1/2 broad del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 broad del 1656 es de 26000 USD para las monedas de acuñación regular y de 45000 USD para las monedas PROOF. por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de undefined USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 broad del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 broad del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 broad del 1656?

Para vender 1/2 broad del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de Gran BretañaCatálogo de monedas de Oliver CromwellMonedas de Gran Bretaña en 1656Todas monedas británicasbritánicas de oro monedas británicas monedas con valor nominal 1/2 broadSubastas numismáticas