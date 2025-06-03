Pruebas 1/2 broad 1656 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)
Foto hecha por: SINCONA AG
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso4,55 - 5,95 g
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoOliver Cromwell
- Valor nominal1/2 broad
- Año1656
- GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoPrueba
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1/2 broad de 1656Pruebas . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2170 vendido en la subasta MDC Monaco por EUR 60000. La subasta tuvo lugar el 3 de junio de 2025.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Oliver Cromwell de 1/2 broad del 1656?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de 1/2 broad del 1656 es de 26000 USD para las monedas de acuñación regular y de 45000 USD para las monedas PROOF. por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de undefined USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 broad del 1656?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1/2 broad del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1/2 broad del 1656?
Para vender 1/2 broad del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.