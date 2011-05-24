flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1656 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1656
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:16000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1656 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1656 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 114 vendido en la subasta Baldwin's of St. James's por GBP 15000. La subasta tuvo lugar el 24 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Sovereign Rarities - 16 de noviembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha16 de noviembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
19872 $
Precio en la divisa de la subasta 16000 GBP
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Sovereign Rarities - 26 de septiembre de 2023
VendedorSovereign Rarities
Fecha26 de septiembre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
20400 $
Precio en la divisa de la subasta 20400 USD
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Heritage - 19 de agosto de 2023
VendedorHeritage
Fecha19 de agosto de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Spink - 28 de septiembre de 2021
VendedorSpink
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónMS64 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de diciembre de 2020
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de diciembre de 2020
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Stack's - 18 de enero de 2020
VendedorStack's
Fecha18 de enero de 2020
ConservaciónMS61 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 5 de mayo de 2015
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha5 de mayo de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Spink - 22 de junio de 2011
VendedorSpink
Fecha22 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de mayo de 2011
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de mayo de 2011
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1656 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 3 de mayo de 2005
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha3 de mayo de 2005
ConservaciónVF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1656 es de 16000 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1656?

Para vender Unite del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

