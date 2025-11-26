1 Corona 1656 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Foto hecha por: NOONANS
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,925)
- Peso30 g
- Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
- Diámetro44 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominal1 Corona
- Año1656
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1656 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 40409 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 20000. La subasta tuvo lugar el 25 de agosto de 2025.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1656?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1656 es de 6200 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1656?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1656?
Para vender 1 Corona del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.