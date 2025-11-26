flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1656 "Tipo 1649-1656" (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 1 Corona 1656 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 1 Corona 1656 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: NOONANS

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro44 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1656
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1656 "Tipo 1649-1656" - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (108)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1656 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 40409 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 20000. La subasta tuvo lugar el 25 de agosto de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 31 de octubre de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha31 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3684 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Sovereign Rarities - 23 de septiembre de 2025
VendedorSovereign Rarities
Fecha23 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
7200 $
Precio en la divisa de la subasta 7200 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU53 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónDETAILS PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Höhn - 22 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha22 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Morton & Eden - 21 de noviembre de 2024
VendedorMorton & Eden
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Sovereign Rarities - 19 de noviembre de 2024
VendedorSovereign Rarities
Fecha19 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Lockdales Auctioneers - 13 de noviembre de 2024
VendedorLockdales Auctioneers
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónF
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta HARMERS - 30 de septiembre de 2024
VendedorHARMERS
Fecha30 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
******
Gran Bretaña 1 Corona 1656 en subasta NOONANS - 27 de junio de 2024
VendedorNOONANS
Fecha27 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
******

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 1 Corona del 1656?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1656 es de 6200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1656?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1656 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1656?

Para vender 1 Corona del 1656, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

