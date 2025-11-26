flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1658. Copia de Tanner. 1658 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: Copia de Tanner. 1658

Anverso 1 Corona 1658 Copia de Tanner 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso 1 Corona 1658 Copia de Tanner 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: Sovereign Rarities Ltd

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro39,5 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1658
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:12000 USD
Precio promedio (PROOF):25000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1658 Copia de Tanner 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (6)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1658 . Copia de Tanner. 1658. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1267 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 360000. La subasta tuvo lugar el 13 de mayo de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Sovereign Rarities - 21 de septiembre de 2021
VendedorSovereign Rarities
Fecha21 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
10931 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 GBP
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Bonhams - 23 de marzo de 2016
VendedorBonhams
Fecha23 de marzo de 2016
ConservaciónVF
Precio
3360 $
Precio en la divisa de la subasta 3360 USD
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Spink - 14 de mayo de 2015
VendedorSpink
Fecha14 de mayo de 2015
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Goldberg - 5 de junio de 2013
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Goldberg - 5 de junio de 2013
VendedorGoldberg
Fecha5 de junio de 2013
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónPF64 NGC
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Goldberg - 1 de junio de 2005
VendedorGoldberg
Fecha1 de junio de 2005
ConservaciónPF64 NGC
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de 1 Corona del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1658 es de 12000 USD para las monedas de acuñación regular y de 25000 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1658?

Para vender 1 Corona del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

