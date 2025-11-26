flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1658. Copia holandesa. HIB . PRO (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: Copia holandesa. HIB . PRO

Anverso 6 peniques 1658 Copia holandesa HIB . PRO - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso 6 peniques 1658 Copia holandesa HIB . PRO - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1658
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6200 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1658 Copia holandesa HIB . PRO - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (24)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1658 . Copia holandesa. HIB . PRO. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2014 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 10000. La subasta tuvo lugar el 15 de mayo de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 29 de agosto de 2025
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
9000 $
Precio en la divisa de la subasta 9000 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta St James’s - 25 de septiembre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha25 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
537 $
Precio en la divisa de la subasta 400 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta SINCONA - 17 de mayo de 2023
VendedorSINCONA
Fecha17 de mayo de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 4 de noviembre de 2022
VendedorHeritage
Fecha4 de noviembre de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta DNW - 21 de enero de 2021
VendedorDNW
Fecha21 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 17 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha17 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 30 de octubre de 2018
VendedorSpink
Fecha30 de octubre de 2018
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Morton & Eden - 27 de junio de 2018
VendedorMorton & Eden
Fecha27 de junio de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta New York Sale - 10 de enero de 2018
VendedorNew York Sale
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónSin grado NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Künker - 28 de junio de 2017
VendedorKünker
Fecha28 de junio de 2017
ConservaciónAU
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Baldwin's of St. James's - 9 de febrero de 2016
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha9 de febrero de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta DNW - 10 de junio de 2015
VendedorDNW
Fecha10 de junio de 2015
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 16 de agosto de 2010
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 16 de agosto de 2010
VendedorHeritage
Fecha16 de agosto de 2010
ConservaciónAU58 NGC
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 4 de enero de 2010
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 4 de enero de 2010
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2010
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 26 de septiembre de 2006
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha26 de septiembre de 2006
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 30 de marzo de 2006
VendedorSpink
Fecha30 de marzo de 2006
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 31 de marzo de 2004
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2004
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de 6 peniques del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1658 es de 6200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1658?

Para vender 6 peniques del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

