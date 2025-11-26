flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 Corona 1658. 1658/7 (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: 1658/7

Anverso 1 Corona 1658 1658/7 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso 1 Corona 1658 1658/7 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: Baldwin's of St. James's

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso30 g
  • Plata pura (0,8922 oz) 27,75 g
  • Diámetro39,5 mm
  • CantoLeyenda
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominal1 Corona
  • Año1658
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6200 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 Corona 1658 1658/7 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (362)Variedades (3)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 Corona de 1658 . 1658/7. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 36 vendido en la subasta Sovereign Rarities Ltd por GBP 232559. La subasta tuvo lugar el 26 de septiembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Otros filtros
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Emporium Hamburg - 19 de noviembre de 2025
VendedorEmporium Hamburg
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
1969 $
Precio en la divisa de la subasta 1700 EUR
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta GINZA - 15 de noviembre de 2025
VendedorGINZA
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
11324 $
Precio en la divisa de la subasta 1750000 JPY
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Rhenumis - 6 de noviembre de 2025
VendedorRhenumis
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Roxbury’s - 24 de octubre de 2025
VendedorRoxbury’s
Fecha24 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónSin grado PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta St James’s - 26 de septiembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha26 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Rumnicoin - 25 de septiembre de 2025
VendedorRumnicoin
Fecha25 de septiembre de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta NOONANS - 9 de septiembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha9 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha29 de agosto de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Morton & Eden - 23 de julio de 2025
VendedorMorton & Eden
Fecha23 de julio de 2025
ConservaciónXF45 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta NOONANS - 10 de junio de 2025
VendedorNOONANS
Fecha10 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Heritage - 8 de junio de 2025
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
VendedorHeritage
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta St James’s - 15 de abril de 2025
VendedorSt James’s
Fecha15 de abril de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta Numismatica Ars Classica - 3 de diciembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
Gran Bretaña 1 Corona 1658 en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
A la subasta
VendedorHeritage
Fecha8 de diciembre de 2025
ConservaciónAU58 NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de 1 Corona del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 Corona del 1658 es de 6200 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 Corona del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 Corona del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 Corona del 1658?

Para vender 1 Corona del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
