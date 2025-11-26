flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1658. Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida

Anverso 1 chelín 1658 Copia holandesa "N" en el anverso está invertida - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso 1 chelín 1658 Copia holandesa "N" en el anverso está invertida - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1658
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:31000 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1658 Copia holandesa "N" en el anverso está invertida - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (2)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1658 . Copia holandesa. "N" en el anverso está invertida. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 197 vendido en la subasta Dix Noonan Webb por GBP 20000. La subasta tuvo lugar el 10 de junio de 2015.

Estado de conservación
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta DNW - 10 de junio de 2015
VendedorDNW
Fecha10 de junio de 2015
ConservaciónXF
Precio
30908 $
Precio en la divisa de la subasta 20000 GBP
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 31 de marzo de 2004
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2004
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de 1 chelín del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1658 es de 31000 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1658?

Para vender 1 chelín del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

