flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

1 chelín 1658. HIB &c PRO (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)

Variedad: HIB &c PRO

Anverso 1 chelín 1658 HIB &c PRO - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver CromwellReverso 1 chelín 1658 HIB &c PRO - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell

Foto hecha por: Numismatica Ars Classica

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso6 g
  • Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
  • Diámetro25 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoOliver Cromwell
  • Valor nominal1 chelín
  • Año1658
  • GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2800 USD
Gráfico de ventas en subastas 1 chelín 1658 HIB &c PRO - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Oliver Cromwell
Precios de subastas (299)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 1 chelín de 1658 . HIB &c PRO. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30260 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 15600. La subasta tuvo lugar el 17 de agosto de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Emporium Hamburg - 19 de noviembre de 2025
VendedorEmporium Hamburg
Fecha19 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
2374 $
Precio en la divisa de la subasta 2050 EUR
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Heritage Eur - 14 de noviembre de 2025
VendedorHeritage Eur
Fecha14 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
395 $
Precio en la divisa de la subasta 340 EUR
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 6 de noviembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Stack's - 4 de noviembre de 2025
VendedorStack's
Fecha4 de noviembre de 2025
ConservaciónAU55 PCGS
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 30 de septiembre de 2025
VendedorSpink
Fecha30 de septiembre de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Auction World - 20 de julio de 2025
VendedorAuction World
Fecha20 de julio de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta London Coins - 1 de junio de 2025
VendedorLondon Coins
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta NOONANS - 29 de mayo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha29 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Heritage - 2 de mayo de 2025
VendedorHeritage
Fecha2 de mayo de 2025
ConservaciónAU50 NGC
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónVF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 3 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2025
ConservaciónAU50 PCGS
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 PCGS
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Davissons Ltd. - 12 de marzo de 2025
VendedorDavissons Ltd.
Fecha12 de marzo de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta NOONANS - 6 de marzo de 2025
VendedorNOONANS
Fecha6 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta CNG - 23 de enero de 2025
VendedorCNG
Fecha23 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Stack's - 19 de enero de 2025
VendedorStack's
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónMS62 PCGS
Precio


Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Spink - 19 de enero de 2025
VendedorSpink
Fecha19 de enero de 2025
ConservaciónVF
Precio


¿Dónde comprar?
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta Noble Numismatics Pty Ltd - 28 de noviembre de 2025
VendedorNoble Numismatics Pty Ltd
Fecha28 de noviembre de 2025
ConservaciónF
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta
Gran Bretaña 1 chelín 1658 en subasta St James’s - 4 de diciembre de 2025
VendedorSt James’s
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado NGC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de 1 chelín del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 1 chelín del 1658 es de 2800 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1 chelín del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 1 chelín del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1 chelín del 1658?

Para vender 1 chelín del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
