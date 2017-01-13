6 peniques 1658. HIB &c PRO (Gran Bretaña, Oliver Cromwell)
Variedad: HIB &c PRO
Detalles técnicos
- MetalPlata (0,925)
- Peso6 g
- Plata pura (0,1784 oz) 5,55 g
- Diámetro27 mm
- CantoEstriado
- AlineaciónMoneda (↑↓)
- Tirada UNC4
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoOliver Cromwell
- Valor nominal6 peniques
- Año1658
- GobernanteOliver Cromwell (Lord Protector)
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1658 . HIB &c PRO. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Oliver Cromwell. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2462 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 38000. La subasta tuvo lugar el 13 de enero de 2017.
¿Cuánto vale la moneda de platade de Oliver Cromwell de 6 peniques del 1658?
Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1658 es de 19000 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1658?
La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1658?
Para vender 6 peniques del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.