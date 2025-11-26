Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
Unite 1658 (Gran Bretaña, Mancomunidad)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso9,1 g
- Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
- Diámetro34 mm
- CantoLiso
- AlineaciónMoneda (↑↓)
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoMancomunidad
- Valor nominalUnite
- Año1658
- Casa de monedaLondres
- PropósitoCirculación
Precios de subastas (0)
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de Unite del 1658?
Para vender Unite del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
