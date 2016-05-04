flag
Media corona 1658 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Media corona 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Media corona 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Stanley Gibbons Baldwin's

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso15 g
  • Plata pura (0,4461 oz) 13,875 g
  • Diámetro35 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalMedia corona
  • Año1658
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:2500 USD
Gráfico de ventas en subastas Media corona 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Media corona de 1658 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1017 vendido en la subasta Stanley Gibbons Baldwin's por GBP 2900. La subasta tuvo lugar el 4 de mayo de 2016.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 2 de abril de 2025
VendedorSpink
Fecha2 de abril de 2025
ConservaciónF
Precio
414 $
Precio en la divisa de la subasta 320 GBP
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta DNW - 10 de octubre de 2019
VendedorDNW
Fecha10 de octubre de 2019
ConservaciónVF
Precio
1476 $
Precio en la divisa de la subasta 1200 GBP
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2016
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Baldwin's of St. James's - 21 de septiembre de 2015
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha21 de septiembre de 2015
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Heritage - 4 de enero de 2010
VendedorHeritage
Fecha4 de enero de 2010
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Media corona 1658 en subasta Spink - 1 de diciembre de 2005
VendedorSpink
Fecha1 de diciembre de 2005
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de Media corona del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de Media corona del 1658 es de 2500 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Media corona del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Media corona del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Media corona del 1658?

Para vender Media corona del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

