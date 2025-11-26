flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

6 peniques 1658 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: Classical Numismatic Group, LLC

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1658
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1658 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (13)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1658 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1312 vendido en la subasta NOONANS por GBP 2800. La subasta tuvo lugar el 12 de noviembre de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3683 $
Precio en la divisa de la subasta 2800 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta CNG - 12 de junio de 2024
VendedorCNG
Fecha12 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
3000 $
Precio en la divisa de la subasta 3000 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Sovereign Rarities - 24 de septiembre de 2019
VendedorSovereign Rarities
Fecha24 de septiembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 28 de enero de 2019
VendedorSpink
Fecha28 de enero de 2019
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta DNW - 20 de septiembre de 2018
VendedorDNW
Fecha20 de septiembre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 27 de marzo de 2018
VendedorSpink
Fecha27 de marzo de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Spink - 6 de diciembre de 2017
VendedorSpink
Fecha6 de diciembre de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1658 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 28 de septiembre de 2016
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha28 de septiembre de 2016
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1658?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1658 es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1658?

Para vender 6 peniques del 1658, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
