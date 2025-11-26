6 peniques 1658 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1658 es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1658?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1658 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.