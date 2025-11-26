flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1649 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1649 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1649 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1649
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:9800 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1649 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (24)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1649 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 2854 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 15812.5. La subasta tuvo lugar el 14 de enero de 2008.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta The Coinery - 23 de noviembre de 2025
VendedorThe Coinery
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 26 de agosto de 2025
VendedorStack's
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
12000 $
Precio en la divisa de la subasta 12000 USD
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 13 de marzo de 2025
VendedorStack's
Fecha13 de marzo de 2025
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
8000 $
Precio en la divisa de la subasta 8000 USD
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Numismatica Ars Classica, Zurich - 3 de diciembre de 2024
VendedorNumismatica Ars Classica, Zurich
Fecha3 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta MDC Monaco - 13 de octubre de 2023
VendedorMDC Monaco
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2023
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2023
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Spink - 3 de abril de 2023
VendedorSpink
Fecha3 de abril de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta HARMERS - 30 de marzo de 2023
VendedorHARMERS
Fecha30 de marzo de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 9 de enero de 2023
VendedorHeritage
Fecha9 de enero de 2023
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 10 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha10 de enero de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta CNG - 10 de enero de 2018
VendedorCNG
Fecha10 de enero de 2018
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 10 de enero de 2013
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 10 de enero de 2013
VendedorStack's
Fecha10 de enero de 2013
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Baldwin's of St. James's - 19 de abril de 2012
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha19 de abril de 2012
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 15 de enero de 2008
Gran Bretaña Unite 1649 en subasta Stack's - 15 de enero de 2008
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2008
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1649?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1649 es de 9800 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1649?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1649 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1649?

Para vender Unite del 1649, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

