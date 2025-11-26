flag
Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Doble corona 1650 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Doble corona 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Doble corona 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso4,55 g
  • Oro puro (0,1341 oz) 4,1723 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalDoble corona
  • Año1650
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:7300 USD
Gráfico de ventas en subastas Doble corona 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (8)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Doble corona de 1650 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 119 vendido en la subasta SINCONA AG por CHF 17000. La subasta tuvo lugar el 16 de mayo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta Heritage - 13 de enero de 2025
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2025
ConservaciónMS61 NGC
Precio
1 $
Precio en la divisa de la subasta 1 USD
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta Spink - 4 de abril de 2024
VendedorSpink
Fecha4 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
6959 $
Precio en la divisa de la subasta 5500 GBP
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta Stack's - 13 de enero de 2024
VendedorStack's
Fecha13 de enero de 2024
ConservaciónUNC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta Stack's - 25 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha25 de agosto de 2022
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta SINCONA - 16 de mayo de 2022
VendedorSINCONA
Fecha16 de mayo de 2022
ConservaciónMS63 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta SINCONA - 21 de noviembre de 2021
VendedorSINCONA
Fecha21 de noviembre de 2021
ConservaciónMS61 NGC
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta Stack's - 16 de agosto de 2013
VendedorStack's
Fecha16 de agosto de 2013
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Doble corona 1650 en subasta Leu - 26 de octubre de 2004
VendedorLeu
Fecha26 de octubre de 2004
ConservaciónVF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Doble corona del 1650?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Doble corona del 1650 es de 7300 USD. La moneda contiene 4,1723 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 558,65 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Doble corona del 1650?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Doble corona del 1650 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Doble corona del 1650?

Para vender Doble corona del 1650, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

