Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952

Unite 1650 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso Unite 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, MancomunidadReverso Unite 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: SINCONA AG

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,917)
  • Peso9,1 g
  • Oro puro (0,2683 oz) 8,3447 g
  • Diámetro34 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominalUnite
  • Año1650
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:25000 USD
Gráfico de ventas en subastas Unite 1650 - valor de la moneda de oro - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (12)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de Unite de 1650 . Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 30090 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 55200. La subasta tuvo lugar el 28 de octubre de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 8 de noviembre de 2022
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha8 de noviembre de 2022
ConservaciónAU58 NGC
Precio
9790 $
Precio en la divisa de la subasta 8500 GBP
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta SINCONA - 24 de octubre de 2022
VendedorSINCONA
Fecha24 de octubre de 2022
ConservaciónMS62 NGC
Precio
17034 $
Precio en la divisa de la subasta 17000 CHF
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Stack's - 24 de agosto de 2022
VendedorStack's
Fecha24 de agosto de 2022
ConservaciónAU58 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Spink - 23 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha23 de enero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Heritage - 29 de octubre de 2021
VendedorHeritage
Fecha29 de octubre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Heritage - 29 de octubre de 2021
VendedorHeritage
Fecha29 de octubre de 2021
ConservaciónMS63 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Heritage - 17 de agosto de 2018
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2018
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Baldwin's of St. James's - 24 de junio de 2014
VendedorBaldwin's of St. James's
Fecha24 de junio de 2014
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Heritage - 6 de enero de 2014
VendedorHeritage
Fecha6 de enero de 2014
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Goldberg - 2 de junio de 2010
VendedorGoldberg
Fecha2 de junio de 2010
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 4 de mayo de 2010
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha4 de mayo de 2010
ConservaciónXF
Precio
Gran Bretaña Unite 1650 en subasta Goldberg - 26 de mayo de 2008
VendedorGoldberg
Fecha26 de mayo de 2008
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Mancomunidad de Unite del 1650?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de oro de Unite del 1650 es de 25000 USD. La moneda contiene 8,3447 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1117,71 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Unite del 1650?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de Unite del 1650 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Unite del 1650?

Para vender Unite del 1650, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

