6 peniques 1649 (Gran Bretaña, Mancomunidad)

Anverso 6 peniques 1649 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, MancomunidadReverso 6 peniques 1649 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad

Foto hecha por: ES_Dix Noonan Webb

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,925)
  • Peso3 g
  • Plata pura (0,0892 oz) 2,775 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMoneda (↑↓)

Descripción

  • PaísGran Bretaña
  • PeríodoMancomunidad
  • Valor nominal6 peniques
  • Año1649
  • Casa de monedaLondres
  • PropósitoCirculación
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:650 USD
Gráfico de ventas en subastas 6 peniques 1649 - valor de la moneda de plata - Gran Bretaña, Mancomunidad
Precios de subastas (42)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda británica de 6 peniques de 1649 . Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Mancomunidad. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 34743 vendido en la subasta Heritage Auctions por USD 2880. La subasta tuvo lugar el 19 de agosto de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta NOONANS - 12 de noviembre de 2025
VendedorNOONANS
Fecha12 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1184 $
Precio en la divisa de la subasta 900 GBP
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Agora - 26 de agosto de 2025
VendedorAgora
Fecha26 de agosto de 2025
ConservaciónXF
Precio
15 $
Precio en la divisa de la subasta 15 USD
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Stanley Gibbons Baldwin's - 9 de julio de 2025
VendedorStanley Gibbons Baldwin's
Fecha9 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Spink - 17 de diciembre de 2024
VendedorSpink
Fecha17 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta St James’s - 2 de octubre de 2024
VendedorSt James’s
Fecha2 de octubre de 2024
ConservaciónSin grado NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Spink - 26 de septiembre de 2024
VendedorSpink
Fecha26 de septiembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26 de marzo de 2024
VendedorHosker Haynes Auctioneers Ltd
Fecha26 de marzo de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Tennants Auctioneers - 15 de octubre de 2023
VendedorTennants Auctioneers
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta NOONANS - 8 de junio de 2023
VendedorNOONANS
Fecha8 de junio de 2023
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Spink - 31 de marzo de 2023
VendedorSpink
Fecha31 de marzo de 2023
ConservaciónG
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Spink - 6 de julio de 2022
VendedorSpink
Fecha6 de julio de 2022
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta London Coins - 5 de junio de 2022
VendedorLondon Coins
Fecha5 de junio de 2022
ConservaciónF
Precio
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Elstob & Elstob - 8 de abril de 2022
VendedorElstob & Elstob
Fecha8 de abril de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Heritage - 30 de enero de 2022
VendedorHeritage
Fecha30 de enero de 2022
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta DNW - 22 de septiembre de 2021
VendedorDNW
Fecha22 de septiembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Heritage - 20 de agosto de 2021
VendedorHeritage
Fecha20 de agosto de 2021
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Heritage - 7 de mayo de 2021
VendedorHeritage
Fecha7 de mayo de 2021
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta Spink - 12 de enero de 2021
VendedorSpink
Fecha12 de enero de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Gran Bretaña 6 peniques 1649 en subasta London Coins - 7 de junio de 2020
VendedorLondon Coins
Fecha7 de junio de 2020
ConservaciónF
Precio

¿Cuánto vale la moneda de platade de Mancomunidad de 6 peniques del 1649?

Según los últimos datos, a fecha de 26 de noviembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 6 peniques del 1649 es de 650 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 6 peniques del 1649?

La información sobre el precio actual de la moneda británica de 6 peniques del 1649 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 590 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 6 peniques del 1649?

Para vender 6 peniques del 1649, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

