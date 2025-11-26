Gran BretañaPeríodo:1625-1952 1625-1952
1/2 unite 1642 (Gran Bretaña, Carlos I)
Detalles técnicos
- MetalOro (0,917)
- Peso4,5 g
- Oro puro (0,1327 oz) 4,1265 g
- CantoLiso
Descripción
- PaísGran Bretaña
- PeríodoCarlos I
- Valor nominal1/2 unite
- Año1642
- GobernanteCarlos I (Rey de Inglaterra)
- Casa de monedaOxford
- PropósitoCirculación
¿Dónde vender la moneda de 1/2 unite del 1642?
Para vender 1/2 unite del 1642, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
