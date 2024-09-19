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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Карла III (1759-1788)

Всего добавлено монет: 186

Период чеканки Карла III
Каталог монет Карл III 1759-1788
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Год монеты

Монеты Карла III с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1773 NR VJ
 Золото $1,700 - 0 32Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1763 NR JV
 Золото $7,200 - 1 25Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1765 NR JV
 Золото $5,000 - 0 44Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 P SF
 Золото $1,400 - 0 37Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1770 PN J
 Золото $2,300 - 2 91Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1788 NR JJ
 Золото $1,400 - 0 104Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 PN J
 Золото $4,100 - 0 54Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1781 P SF
 Золото $350 - 0 25Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1789 NR JJ
 Золото $360 - 0 8Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 NR JJ
 Золото $2,500 - 0 40Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1782 NR JJ
 Золото $1,500 - 1 46Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR JV
 Золото $25,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1778 P SF
 Золото $2,000 - 0 41Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1775 NR JJ
 Золото $1,700 - 0 27Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR V
 Золото $8,200 - 0 37Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1762 PN J
 Золото $2,500 - 0 24Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1776 NR JJ
 Золото $3,100 - 1 23Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1776 P SF
 Золото $630 - 0 37Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1764 NR JV
 Золото $4,500 - 0 37Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1780 P SF
 Золото $400 - 1 44Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1786 P SF
 Золото $2,600 - 0 72Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1773 P JS
 Золото $1,900 - 0 41Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1780 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 33Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1787 NR JJ
 Золото $2,300 - 0 106Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1789 NR JJ
 Золото $1,600 - 0 36Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1783 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 82Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1768 PN J
 Золото $720 - 0 81Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1767 PN J
 Золото $640 - 1 49Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1774 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 11Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1777 P SF
 Золото $520 - 1 69Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1767 NR JV
 Золото $4,100 - 0 22Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1763 PN J
 Золото $8,900 - 0 7Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1774 P JS
 Золото $1,700 - 0 41Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1787 P SF
 Золото $470 - 0 38Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1772 P JS
 Золото $1,000 - 0 41Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1782 P SF
 Золото $440 - 1 51Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1771 NR VJ
 Золото $4,200 - 0 17Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1786 NR JJ
 Золото $2,300 - 0 68Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1775 P JS
 Золото $1,600 - 0 42Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1788 P SF
 Золото $1,900 - 2 135Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1779 P SF
 Золото $1,300 - 0 37Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1762 PN J
 Золото $470 - 0 24Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1772 P JS
 Золото $700 - 0 77Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1770 NR VJ
 Золото $4,400 - 0 15Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1785 NR JJ
 Золото $4,000 - 0 60Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1778 P SF
 Золото $260 - 0 38Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1771 PN J
 Золото $2,700 - 0 46Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1764 NR JV
 Золото $790 - 0 38Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1784 NR JJ
 Золото $490 - 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1788 P SF
 Золото $380 - 0 24
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