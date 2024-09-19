Каталог монет Карла III (1759-1788)

Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Карла III с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,700 - 0 32
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1773 NR VJ
Золото $7,200 - 1 25
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1763 NR JV
Золото $5,000 - 0 44
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1765 NR JV
Золото $1,400 - 0 37
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 P SF
Золото $2,300 - 2 91
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1770 PN J
Золото $1,400 - 0 104
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1788 NR JJ
Золото $4,100 - 0 54
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 PN J
Золото $350 - 0 25
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1781 P SF
Золото $360 - 0 8
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1789 NR JJ
Золото $2,500 - 0 40
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 NR JJ
Золото $1,500 - 1 46
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1782 NR JJ
Золото $25,000 - 0 3
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR JV
Золото $2,000 - 0 41
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1778 P SF
Золото $1,700 - 0 27
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1775 NR JJ
Золото $8,200 - 0 37
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR V
Золото $2,500 - 0 24
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1762 PN J
Золото $3,100 - 1 23
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1776 NR JJ
Золото $630 - 0 37
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1776 P SF
Золото $4,500 - 0 37
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1764 NR JV
Золото $400 - 1 44
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1780 P SF
Золото $2,600 - 0 72
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1786 P SF
Золото $1,900 - 0 41
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1773 P JS
Золото $1,800 - 0 33
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1780 NR JJ
Золото $2,300 - 0 106
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1787 NR JJ
Золото $1,600 - 0 36
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1789 NR JJ
Золото $1,800 - 0 82
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1783 NR JJ
Золото $720 - 0 81
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1768 PN J
Золото $640 - 1 49
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1767 PN J
Золото $1,800 - 0 11
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1774 NR JJ
Золото $520 - 1 69
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1777 P SF
Золото $4,100 - 0 22
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1767 NR JV
Золото $8,900 - 0 7
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1763 PN J
Золото $1,700 - 0 41
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1774 P JS
Золото $470 - 0 38
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1787 P SF
Золото $1,000 - 0 41
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1772 P JS
Золото $440 - 1 51
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1782 P SF
Золото $4,200 - 0 17
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1771 NR VJ
Золото $2,300 - 0 68
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1786 NR JJ
Золото $1,600 - 0 42
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1775 P JS
Золото $1,900 - 2 135
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1788 P SF
Золото $1,300 - 0 37
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1779 P SF
Золото $470 - 0 24
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1762 PN J
Золото $700 - 0 77
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1772 P JS
Золото $4,400 - 0 15
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1770 NR VJ
Золото $4,000 - 0 60
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1785 NR JJ
Золото $260 - 0 38
Колумбия, Карл III
1 эскудо 1778 P SF
Золото $2,700 - 0 46
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1771 PN J
Золото $790 - 0 38
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1764 NR JV
Золото $490 - 0 12
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1784 NR JJ
Золото $380 - 0 24
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1788 P SF
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