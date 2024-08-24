Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1781 года P SF (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1781 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1781 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,901)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1955 oz) 6,0818 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1781
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1781 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 1140 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 500 EUR. Торги состоялись 16 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (4)
  • Goldberg (2)
  • HERVERA (3)
  • ibercoin (1)
  • Künker (1)
  • Soler y Llach (4)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (2)
  • Teutoburger (1)
  • UBS (1)
  • WAG (1)
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Teutoburger - May 23, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 23 мая 2022
Сохранность VF
Цена
433 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе ibercoin - October 28, 2020
Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 30, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 сентября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе WAG - October 5, 2014
Продавец WAG
Дата 5 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2014
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2014
Продавец Stack's
Дата 14 января 2014
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Goldberg - May 30, 2012
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2012
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2012
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 2 эскудо 1781 P SF на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла III Монеты Колумбии 1781 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 2 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск