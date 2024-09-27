Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
Каталог монет Колумбии
Всего добавлено монет: 473
Таблица цен монет Колумбии
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,900 - 1 113
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1799 NR JJ
Золото $2,700 - 1 113
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 P JT
Золото $2,000 - 2 145
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 P JF
Золото $2,300 - 2 131
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1790 P SF
Золото $1,700 - 0 32
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1773 NR VJ
Золото $1,900 - 0 85
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1796 NR JJ
Золото $1,900 - 0 169
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 P JF
Золото $1,800 - 0 122
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 NR JJ
Золото $2,600 - 0 117
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 P JF
Золото $7,200 - 1 25
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1763 NR JV
Золото $3,400 - 0 152
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 NR JJ
Золото $1,500 - 0 112
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NR JF
Золото $2,700 - 0 129
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 NR JJ
Золото $5,000 - 0 44
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1765 NR JV
Золото $1,700 - 0 125
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 NR JF
Золото $1,600 - 2 284
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 NR JF
Золото $1,400 - 0 37
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 P SF
Золото $1,800 - 0 108
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1793 P JF
Золото $260 - 0 24
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 P JF
Золото $2,300 - 2 91
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1770 PN J
Золото $2,100 - 0 123
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 P JF
Золото $1,900 - 2 93
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 NR JF
Золото $26,000 - 0 7
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 S
Золото $2,200 - 0 143
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1808 P JF
Золото $1,700 - 0 95
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 P FM
Золото $1,900 - 3 115
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 P JF
Золото $2,600 - 0 122
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 NR JJ
Золото $2,800 - 1 155
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1807 P JF
Золото $2,700 - 1 124
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 P FM
Золото $2,000 - 0 128
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1792 P JF
Золото $1,800 - 1 72
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 P JF
Золото $1,400 - 0 104
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1788 NR JJ
Золото $4,100 - 0 54
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 PN J
Золото $1,800 - 0 125
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1794 P JF
Золото $350 - 0 25
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1781 P SF
Золото $360 - 0 8
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1789 NR JJ
Золото $2,500 - 0 40
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 NR JJ
Золото $2,400 - 1 107
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 NR JJ
Золото $1,500 - 2 96
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 NR JF
Золото $17,000 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 S
Золото $1,600 - 0 129
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 NR JJ
Золото $1,500 - 1 46
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1782 NR JJ
Золото $1,800 - 0 123
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 P JF
Золото $25,000 - 0 3
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR JV
Золото $2,000 - 0 41
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1778 P SF
Золото $70,000 - 0 3
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 NR S
Золото $24,000 - 0 8
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 S
Золото $1,700 - 0 27
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1775 NR JJ
Золото $1,700 - 0 98
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 NR JJ
Золото $8,200 - 0 37
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR V
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