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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Колумбии

Всего добавлено монет: 473

Монеты Фердинанда VI
coin 1746-1759 Фердинанд VI
Монеты Карла III
coin 1759-1788 Карл III
Монеты Карла IV
coin 1788-1808 Карл IV
Монеты Фердинанда VII
coin 1808-1833 Фердинанд VII

Таблица цен монет Колумбии

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1799 NR JJ
 Золото $1,900 - 1 113Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 P JT
 Золото $2,700 - 1 113Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 P JF
 Золото $2,000 - 2 145Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1790 P SF
 Золото $2,300 - 2 131Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1773 NR VJ
 Золото $1,700 - 0 32Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1796 NR JJ
 Золото $1,900 - 0 85Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 P JF
 Золото $1,900 - 0 169Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 NR JJ
 Золото $1,800 - 0 122Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 P JF
 Золото $2,600 - 0 117Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1763 NR JV
 Золото $7,200 - 1 25Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1801 NR JJ
 Золото $3,400 - 0 152Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NR JF
 Золото $1,500 - 0 112Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 NR JJ
 Золото $2,700 - 0 129Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1765 NR JV
 Золото $5,000 - 0 44Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 NR JF
 Золото $1,700 - 0 125Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 NR JF
 Золото $1,600 - 2 284Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 P SF
 Золото $1,400 - 0 37Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1793 P JF
 Золото $1,800 - 0 108Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 P JF
 Золото $260 - 0 24Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1770 PN J
 Золото $2,300 - 2 91Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1806 P JF
 Золото $2,100 - 0 123Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 NR JF
 Золото $1,900 - 2 93Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1749 S
 Золото $26,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1808 P JF
 Золото $2,200 - 0 143Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 P FM
 Золото $1,700 - 0 95Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1800 P JF
 Золото $1,900 - 3 115Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 NR JJ
 Золото $2,600 - 0 122Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1807 P JF
 Золото $2,800 - 1 155Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 P FM
 Золото $2,700 - 1 124Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1792 P JF
 Золото $2,000 - 0 128Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 P JF
 Золото $1,800 - 1 72Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1788 NR JJ
 Золото $1,400 - 0 104Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 PN J
 Золото $4,100 - 0 54Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1794 P JF
 Золото $1,800 - 0 125Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1781 P SF
 Золото $350 - 0 25Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
2 эскудо 1789 NR JJ
 Золото $360 - 0 8Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1781 NR JJ
 Золото $2,500 - 0 40Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1795 NR JJ
 Золото $2,400 - 1 107Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 NR JF
 Золото $1,500 - 2 96Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1748 S
 Золото $17,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1805 NR JJ
 Золото $1,600 - 0 129Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1782 NR JJ
 Золото $1,500 - 1 46Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1797 P JF
 Золото $1,800 - 0 123Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR JV
 Золото $25,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1778 P SF
 Золото $2,000 - 0 41Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1755 NR S
 Золото $70,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VI
8 эскудо 1753 S
 Золото $24,000 - 0 8Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1775 NR JJ
 Золото $1,700 - 0 27Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл IV
8 эскудо 1804 NR JJ
 Золото $1,700 - 0 98Coin photo Coin photo
Колумбия, Карл III
8 эскудо 1769 NR V
 Золото $8,200 - 0 37
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