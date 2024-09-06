Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1765 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 8 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
4771 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Где продать?
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