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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1765 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 8 эскудо 1765 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 8 эскудо 1765 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,796 oz) 24,759 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1765 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 322 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 15000 EUR. Торги состоялись 14 марта 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
4771 $
Цена в валюте аукциона 4400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Künker - February 1, 2024
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4321 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Cayón - November 16, 2023
Продавец Cayón
Дата 16 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - January 14, 2023
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40 ANACS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2021
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 18, 2021
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 августа 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 7, 2019
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 7, 2019
Продавец Heritage
Дата 7 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 января 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1765 NR JV на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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