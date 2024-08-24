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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1765 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1765 NR JV
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 44
Аверс
Реверс
2 эскудо 1765 NR JV
Средняя цена 920 $
Продажи
0 36
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