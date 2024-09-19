Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1765 года NR JV (Колумбия, Карл III)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл III
- Номинал 2 эскудо
- Год 1765
- Правитель Карл III (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1765 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 420000 JPY. Торги состоялись 3 ноября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 сентября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 7 июля 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 мая 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Где продать?
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