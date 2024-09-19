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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1765 года NR JV (Колумбия, Карл III)

Аверс монеты - 2 эскудо 1765 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III Реверс монеты - 2 эскудо 1765 года NR JV - цена золотой монеты - Колумбия, Карл III

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,199 oz) 6,1898 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл III
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1765
  • Правитель Карл III (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1765 года со знаком NR JV. Это золотая монета периода Карла III. Рекорд цены принадлежит лоту 693 проданному на аукционе GINZA COINS CO. за 420000 JPY. Торги состоялись 3 ноября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Cayón - February 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
1822 $
Цена в валюте аукциона 1700 EUR
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - November 19, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе GINZA - November 3, 2018
Продавец GINZA
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Heritage - January 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 января 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - September 8, 2014
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - September 8, 2014
Продавец Stack's
Дата 8 сентября 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - July 7, 2014
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - July 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 июля 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - May 5, 2014
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - May 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 мая 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - April 7, 2014
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - April 7, 2014
Продавец Stack's
Дата 7 апреля 2014
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - November 8, 2013
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - November 8, 2013
Продавец Stack's
Дата 8 ноября 2013
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 16, 2013
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1765 NR JV на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1765 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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