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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1813 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1813 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1813 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1813
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1813 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 3451 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 2760 USD. Торги состоялись 29 января 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1900 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
1613 $
Цена в валюте аукциона 1490 EUR
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе HIRSCH - February 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Cayón - June 9, 2023
Продавец Cayón
Дата 9 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Nomisma - April 14, 2023
Продавец Nomisma
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Heritage - July 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 июля 2022
Сохранность UNC DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Jean ELSEN - March 18, 2022
Продавец Jean ELSEN
Дата 18 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Tauler & Fau - November 3, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Heritage - January 22, 2021
Продавец Heritage
Дата 22 января 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Cayón - December 23, 2020
Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Колумбия 8 эскудо 1813 P JF на аукционе Stack's - August 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 августа 2024
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1813 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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