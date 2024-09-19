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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Всего добавлено монет: 71

Период чеканки Фердинанда VII
Каталог монет Фердинанд VII 1808-1833
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Год монеты

Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 P JF
 Золото $1,900 - 0 169Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NR JF
 Золото $1,500 - 0 112Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 NR JF
 Золото $1,700 - 0 125Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 NR JF
 Золото $1,600 - 2 284Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 P JF
 Золото $260 - 0 24Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 NR JF
 Золото $1,900 - 2 93Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 P FM
 Золото $1,700 - 0 95Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 P FM
 Золото $2,700 - 1 124Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 P JF
 Золото $1,800 - 1 72Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 NR JF
 Золото $1,500 - 2 96Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 P JF
 Золото $1,900 - 0 145Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 NR JF
 Золото $1,800 - 0 81Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 NR JF
 Золото $1,700 - 1 138Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 NR JF
 Золото $1,800 - 0 134Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 P FM
 Золото $3,600 - 0 89Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 PN FR
 Золото $2,500 - 0 61Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1820 NR JF
 Золото $220 - 2 39Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 NR JF
 Золото $3,200 - 0 120Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 NR JF
 Золото $1,800 - 0 107Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 P JF
 Золото $1,600 - 0 87Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 NR JF
 Золото $2,300 - 1 86Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 P FM
 Золото $1,800 - 0 63Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 P JF
 Золото $1,400 - 0 34Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 NR JF
 Золото $330 - 0 33Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1810 P JF
 Золото $300 - 0 44Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 P JF
 Золото $2,000 - 0 64Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 NR JF
 Золото $240 - 0 25Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 NR JF
 Золото $1,800 - 0 82Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 PN FR
 Золото $310 - 0 23Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 P FM
 Золото $1,800 - 0 13Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 PN FM
 Золото $2,200 - 0 21Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 P JF
 Золото $1,300 - 0 27Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 NR JF
 Золото $270 - 0 33Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 NR JF
 Золото $1,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 P JF
 Золото $180 - 0 32Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
2 эскудо 1819 P FM
 Золото $1,100 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1810 NR JF
 Золото $260 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 P F
 Золото $1,400 - 0 24Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 P FM
 Золото $290 - 0 10Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 PN FR
 Золото $2,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 NR JF
 Золото $440 - 0 14Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 P JF
 Золото $240 - 0 11Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 NR JF
 Золото $230 - 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 PN FR
 Золото $2,600 - 0 1Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 NR JJ
 Золото $2,600 - 0 11Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1811 NR JF
 Золото $210 - 0 14Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 P JF
 Золото $240 - 0 3Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 PN FR
 Золото $4,200 - 0 12Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 P FM
 Золото $480 - 0 5Coin photo Coin photo
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1813 P JF
 Золото $300 - 0 15
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