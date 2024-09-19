Каталог монет Фердинанда VII (1808-1833)

Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
Монеты Фердинанда VII с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Золото $1,900 - 0 169
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 P JF
Золото $1,500 - 0 112
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 NR JF
Золото $1,700 - 0 125
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 NR JF
Золото $1,600 - 2 284
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 NR JF
Золото $260 - 0 24
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 P JF
Золото $1,900 - 2 93
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 NR JF
Золото $1,700 - 0 95
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1817 P FM
Золото $2,700 - 1 124
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 P FM
Золото $1,800 - 1 72
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1813 P JF
Золото $1,500 - 2 96
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 NR JF
Золото $1,900 - 0 145
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 P JF
Золото $1,800 - 0 81
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 NR JF
Золото $1,700 - 1 138
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 NR JF
Золото $1,800 - 0 134
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1818 NR JF
Золото $3,600 - 0 89
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1819 P FM
Золото $2,500 - 0 61
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 PN FR
Золото $220 - 2 39
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1820 NR JF
Золото $3,200 - 0 120
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1809 NR JF
Золото $1,800 - 0 107
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 NR JF
Золото $1,600 - 0 87
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1811 P JF
Золото $2,300 - 1 86
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1810 NR JF
Золото $1,800 - 0 63
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 P FM
Золото $1,400 - 0 34
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 P JF
Золото $330 - 0 33
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 NR JF
Золото $300 - 0 44
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1810 P JF
Золото $2,000 - 0 64
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1812 P JF
Золото $240 - 0 25
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 NR JF
Золото $1,800 - 0 82
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 NR JF
Золото $310 - 0 23
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1816 PN FR
Золото $1,800 - 0 13
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 P FM
Золото $2,200 - 0 21
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1820 PN FM
Золото $1,300 - 0 27
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 P JF
Золото $270 - 0 33
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 NR JF
Золото $1,000 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 NR JF
Золото $180 - 0 32
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1814 P JF
Золото $1,100 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VII
2 эскудо 1819 P FM
Золото $260 - 0 3
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1810 NR JF
Золото $1,400 - 0 24
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1816 P F
Золото $290 - 0 10
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 P FM
Золото $2,000 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1814 PN FR
Золото $440 - 0 14
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1809 NR JF
Золото $240 - 0 11
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1812 P JF
Золото $230 - 0 12
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1818 NR JF
Золото $2,600 - 0 1
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 PN FR
Золото $2,600 - 0 11
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1808 NR JJ
Золото $210 - 0 14
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1811 NR JF
Золото $240 - 0 3
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1815 P JF
Золото $4,200 - 0 12
Колумбия, Фердинанд VII
8 эскудо 1815 PN FR
Золото $480 - 0 5
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1817 P FM
Золото $300 - 0 15
Колумбия, Фердинанд VII
1 эскудо 1813 P JF
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