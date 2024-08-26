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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1820 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1820 NR JF
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 137
Аверс
Реверс
8 эскудо 1820 P FM
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
8 эскудо 1820 PN FM
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 21
Аверс
Реверс
1 эскудо 1820 NR JF
Средняя цена 220 $
Продажи
2 37
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