Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1820 года PN FM (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1820
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком PN FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 3 января 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
2573 $
Цена в валюте аукциона 2300 CHF
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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