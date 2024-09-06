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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1820 года PN FM (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1820 года PN FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1820 года PN FM - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1820
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1820 года со знаком PN FM. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 29247 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4700 USD. Торги состоялись 3 января 2016.

Сохранность
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Münzenonline - April 28, 2023
Продавец Münzenonline
Дата 28 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
2573 $
Цена в валюте аукциона 2300 CHF
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
2670 $
Цена в валюте аукциона 2600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Heritage - August 20, 2021
Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Künker - June 27, 2019
Продавец Künker
Дата 27 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Cayón - January 31, 2018
Продавец Cayón
Дата 31 января 2018
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Stack's - January 13, 2018
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Stack's - January 13, 2018
Продавец Stack's
Дата 13 января 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Herrero - May 31, 2017
Продавец Herrero
Дата 31 мая 2017
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Heritage - January 4, 2016
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - April 23, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Künker - July 3, 2014
Продавец Künker
Дата 3 июля 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Jesús Vico - March 6, 2014
Продавец Jesús Vico
Дата 6 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Heritage - May 30, 2008
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Heritage - May 30, 2008
Продавец Heritage
Дата 30 мая 2008
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Stack's - January 16, 2007
Колумбия 8 эскудо 1820 PN FM на аукционе Stack's - January 16, 2007
Из коллекции Ганда III
Продавец Stack's
Дата 16 января 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1820 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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