Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VII - Колумбия
8 эскудо 1808-1820
Год Знак Описание Продажи Продажи1808 NR JJ 0 111808 NR JF 0 321808 P JF 0 411809 P JF 0 1691809 NR JF 0 1201810 NR JF 1 851810 P JF 0 1451811 P JF 0 871811 NR JF 0 811812 NR JF 2 911812 P JF 0 641813 P JF 1 711813 NR JF 0 1251814 NR JF 0 1071814 P JF 0 341814 PN FR 0 51815 PN FR 0 121815 P JF 0 271815 NR JF 1 941816 NR JF 0 821816 P JF 0 71816 PN FR 0 611816 P F 0 241816 P FM 0 131817 P FM 0 951817 NR JF 0 1121818 NR JF 0 1341818 P FM 1 1231819 P FM 0 891819 NR JF 1 2821820 NR JF 1 1371820 P FM 0 631820 PN FM 0 21
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