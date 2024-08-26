Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Золотые монеты 8 эскудо Фердинанда VII - Колумбия

type-coin
type-coin

8 эскудо 1808-1820

Год Знак Описание Продажи Продажи
1808 NR JJ 0 111808 NR JF 0 321808 P JF 0 411809 P JF 0 1691809 NR JF 0 1201810 NR JF 1 851810 P JF 0 1451811 P JF 0 871811 NR JF 0 811812 NR JF 2 911812 P JF 0 641813 P JF 1 711813 NR JF 0 1251814 NR JF 0 1071814 P JF 0 341814 PN FR 0 51815 PN FR 0 121815 P JF 0 271815 NR JF 1 941816 NR JF 0 821816 P JF 0 71816 PN FR 0 611816 P F 0 241816 P FM 0 131817 P FM 0 951817 NR JF 0 1121818 NR JF 0 1341818 P FM 1 1231819 P FM 0 891819 NR JF 1 2821820 NR JF 1 1371820 P FM 0 631820 PN FM 0 21
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Фердинанда VII Все колумбийские монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск