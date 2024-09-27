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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1810 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1810 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1810 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31284 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1650 $
Цена в валюте аукциона 1650 USD
Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - July 4, 2024
Продавец Heritage
Дата 4 июля 2024
Сохранность AU
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - June 22, 2023
Продавец Heritage
Дата 22 июня 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - April 27, 2023
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе La Galerie Numismatique - March 5, 2023
Продавец La Galerie Numismatique
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - August 29, 2022
Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - August 29, 2022
Продавец Stack's
Дата 29 августа 2022
Сохранность XF DETAILS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
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Колумбия 8 эскудо 1810 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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