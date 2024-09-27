Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1810 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (145) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31284 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4800 USD. Торги состоялись 28 октября 2021.
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Сохранность (слабы)
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