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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1810 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1810 NR JF
Средняя цена 2300 $
Продажи
1 85
Аверс
Реверс
8 эскудо 1810 P JF
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 145
Аверс
Реверс
1 эскудо 1810 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 эскудо 1810 NR JF
Средняя цена 260 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1810 P JF
Средняя цена 300 $
Продажи
0 44
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