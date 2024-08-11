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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1810 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1810 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1810 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (2)
  • Varesi (1)
Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3286 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3724 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Heritage - November 4, 2023
Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Münzenonline - November 18, 2022
Продавец Münzenonline
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Bolaffi - May 27, 2022
Продавец Bolaffi
Дата 27 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Varesi - October 1, 2021
Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - February 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1810 NR JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность AU58 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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