Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1810 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (85) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1810 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 31243 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 3 ноября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
3286 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
3724 $
Цена в валюте аукциона 3400 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 4 ноября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Varesi
Дата 1 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Дата 18 марта 2021
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Дата 18 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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