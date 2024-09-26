Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1810 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 1 эскудо
- Год 1810
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1810 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 24575 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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