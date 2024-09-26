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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1810 года P JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 1 эскудо 1810 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 1 эскудо 1810 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1810
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1810 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 24575 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1035 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
  • Via (1)
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Via - September 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
212 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - March 27, 2022
Продавец Heritage
Дата 27 марта 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - February 17, 2022
Продавец Heritage
Дата 17 февраля 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Jesús Vico - March 5, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 5 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - October 13, 2019
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Heritage - October 13, 2019
Продавец Heritage
Дата 13 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность AU
Цена
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Sedwick - November 3, 2018
Продавец Sedwick
Дата 3 ноября 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - February 5, 2016
Колумбия 1 эскудо 1810 P JF на аукционе Stack's - February 5, 2016
Продавец Stack's
Дата 5 февраля 2016
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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