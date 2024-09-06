Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1814 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Фердинанд VII
- Номинал 8 эскудо
- Год 1814
- Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 16 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 16000 NOK
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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