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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1814 года NR JF (Колумбия, Фердинанд VII)

Аверс монеты - 8 эскудо 1814 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII Реверс монеты - 8 эскудо 1814 года NR JF - цена золотой монеты - Колумбия, Фердинанд VII

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Фердинанд VII
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1814
  • Правитель Фердинанд VII (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (107) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1814 года со знаком NR JF. Это золотая монета периода Фердинанда VII. Рекорд цены принадлежит лоту 33404 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 16 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1550 $
Цена в валюте аукциона 1550 USD
Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
1470 $
Цена в валюте аукциона 16000 NOK
Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - January 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 января 2024
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 7, 2023
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 7 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - February 23, 2023
Продавец Heritage
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage Eur - November 18, 2022
Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Cayón - January 27, 2022
Продавец Cayón
Дата 27 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - July 29, 2021
Колумбия 8 эскудо 1814 NR JF на аукционе Heritage - July 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 июля 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1814 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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