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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1814 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1814 NR JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 107
Аверс
Реверс
8 эскудо 1814 P JF
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
8 эскудо 1814 PN FR
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1814 NR JF
Средняя цена 330 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
1 эскудо 1814 P JF
Средняя цена 180 $
Продажи
0 32
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